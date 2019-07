Dani Alves cerca squadra: la strana proposta del Tre Fiori – FOTO

View this post on Instagram

“Ei Dani! Abbiamo visto il tuo Cv, niente male ! Noi siamo il @Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino 🇸🇲 Ti unisci a noi per vincere altri trofei 🏆? Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano! 😁” Dani Alves cerca squadra e questa è la nostra proposta! Cosa dite? Saranno i nostri traguardi raggiunti o la piadina a convincerlo? 😁💛💙 @danialves #danialves #SIAMOILTREFIORI💛💙