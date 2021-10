Dani Alves chiama il Barcellona: «Se hanno bisogno di me...»

Dani Alves, fresco di risoluzione con il San Paolo, ha lanciato un chiaro messaggio al Barcellona: le sue parole

DANI ALVES – «L’unico posto al mondo in cui ho casa è Barcellona e se il Barça crede di aver bisogno di me deve soltanto chiamarmi. Dopo la rottura con loro ho deciso di fare un po’ di vacanza, chiaramente allenandomi, in attesa che il mercato apra e possa firmare con una squadra. Cerco un club che mi permetta di competere con i grandi e lottare per vincere titoli, come lo sono stati Siviglia, Barcellona, Juventus e tutti gli altri posti in cui sono passato».