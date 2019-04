Il difensore del Psg, Dani Alves, ha festeggiato in modo bizzarro la vittoria del titolo di Francia: si è messo a nuotare nello spogliatoio – VIDEO

Con la vittoria sul Monaco per 3-1, il Psg è stato nuovamente eletto campione della Ligue 1. In realtà, i francesi avevano già vinto prima di scendere sul campo complice il pareggio del Lille sul campo del Tolosa avvenuto qualche ora prima. Nel post gara, la squadra di Tuchel ha festeggiato negli spogliatoi, ma a sorprendere è stata l’esultanza dell’ex Juve, Dani Alves.

Il terzino sinistro del Paris Saint-Germain, ha festeggiato nuotando nello spogliatoio. I suoi compagni di squadra rovesciavano secchiate d’acqua mentre lui fingeva di nuotare come un pesce. Un modo per festeggiare anche il suo titolo numero 39 in carriera.