Dani Alves riparte del Brasile: giocherà con il San Paolo

Dani Alves, svincolato dal Psg, ripartirà dal Brasile: il terzino ex Barcellona e Juve ha deciso di giocare per il San Paolo

Il futuro di Dani Alves sarà nella sua terra, in Brasile. Il terzino, dopo aver terminato il suo contratto con il Psg, ha deciso di tornare in patria. Varie squadre lo hanno cercato ma per l’ex Juve e Barcellona la scelta migliore è quella di ricominciare dal San Paolo.

Il terzino, come riportano i media brasiliani, firmerà un contratto della durata di 3 anni con il club paulista.