Darmian Parma, affare chiuso: domani le visite mediche del terzino

Matteo Darmian torna in Italia: accordo trovato con il Parma. Domani il terzino effettuerà le visite mediche con il club gialloblù

Il ds Faggiano piazza un altro colpo di mercato per il Parma. Come informa Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per il ritorno in Italia di Matteo Darmian. Grande colpo per i gialloblù che hanno trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento del terzino ex Torino a titolo definitivo.

1.5 milioni di euro il costo del cartellino del giocatore. Darmian dovrebbe firmare un contratto triennale e sostenere le visite mediche già nella giornata di domani.