Darmian Parma: contatti positivi tra l’agente e Faggiano

Matteo Darmian riparte dal Parma? Il club ducale ha messo nel mirino il terzino del Manchester United: le ultime

Il Parma tenta il colpo da 90 in difesa. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club ducale avrebbe effettuato un sondaggio con il Manchester United per Matteo Darmian.

Gli agenti del terzino avrebbero avuto un primo contatto positivo con Daniele Faggiano, direttore sportivo del club ducale. Il giocatore vuole tornare in Italia per riconquistare un posto in Nazionale e per giocare con continuità.