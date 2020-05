Darmian su Pogba: «Critiche eccessive. Infelice? No, ci tiene a fare bene allo United»

Matteo Darmian ha parlato sulle pagine del Guardian difendendo il suo ex compagno di squadra Paul Pogba

POGBA – «Paul è mio amico, ho un ottimo rapporto con lui. Innanzitutto: stiamo parlando di un vero campione, un grande calciatore, ed anche loro possono avere dei periodi in cui non rendono al meglio. Il vero ‘problema’ con Pogba, allo United, credo sia stato il prezzo che il club pagò per averlo, cosa che ha condizionato la percezione dei tifosi nei suoi confronti».

CRITICHE – «Ci sono state molte critiche ingiustificate nei confronti di Pogba, per esempio riguardo al fatto che non si allenerebbe abbastanza duramente. In realtà lui ha sempre dato il massimo, ve lo assicuro, in ogni sessione di allenamento. Secondo me le sue prestazioni sono state buone negli ultimi anni, in Inghilterra ne parlano troppo negativamente».

FUTURO – «Infelice? No, onestamente non l’ho visto triste o infelice, al contrario! Per tutto il mio periodo a Manchester, Paul era assolutamente contento della sua decisione di essere tornato lì. Ci tiene davvero a fare bene al Manchester United».