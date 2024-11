Nicola: «Pressione fondamentale per la salvezza del Cagliari. Verona? Squadra tosta perché...»Nicola: «Pressione fondamentale per la salvezza del Cagliari. Verona? Squadra tosta perché...»

Davide Nicola, l’allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione per presentare la gara di Serie A contro il Verona

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro il Verona, valida per la 14a giornata di Serie A. CagliariNews24 segue in diretta le dichiarazioni del tecnico rossoblù riportandole testualmente in tempo reale.

ORGANICO E VERONA – «Come la scorsa settimana siamo tutti arruolabili, lo staff medico e atletico fanno un gran lavoro. Verona squadra tosta e partita difficilissima, so bene la forza dell’avversario, ha vinto 2 gare contro grandi squadre e 2 contro avversarie dirette. Sono attrezzati e sarà una gara importante per noi per migliorare alcune dinamiche. Mi è piaciuta questa settimana, affrontiamo il Verona dove dovremmo essere bravi a fare il nostro gioco. Gara difficile come tutte le altre, ogni avversario ha le sue qualità»

SCELTE E SCONTRO DIRETTO – «La pressione è un privilegio, se non senti qualcosa dentro per conquistare un obiettivo… abbiamo sempre bisogno di sentire questa energia, noi non la viviamo in senso negativo la pressione, se non avessi il fuoco dentro farei fatica a fare questo lavoro. Abbiamo provato ciò che ci sta a cuore, anche situazioni diversi dove sarà opportuno puntarci in futuro»