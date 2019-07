Dazn: ecco novità e volti nuovi per la prossima stagione

L’offerta multisport di DAZN si arricchisce per regalare sempre più emozioni, al prezzo confermato di €9,99 al mese

DAZN sta scaldando i motori. Il primo servizio internazionale di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport, inizierà ufficialmente la nuova stagione il 2 agosto con il lancio della campagna di comunicazione su tutte le principali reti televisive nazionali, con una declinazione digital, stampa, radio e out-of-home. Alla conosciutissima Diletta Leotta si aggiungeranno Diletta Leotta, Federico Balzaretti, Massimo Gobbi.

Il primo weekend di agosto riserverà già grandi appuntamenti agli appassionati di calcio. Uno su tutti il Community Shield tra Liverpool e Manchester City, in diretta domenica 4 agosto dalle 16:00 dallo Stadio di Wembley. Nel corso del fine settimana PSG e Rennes si giocheranno il Trophee des Champions (sabato 3 agosto alle 13:30) e prenderanno inoltre il via la Eredivisie (con Vitesse – Ajax e Twente – PSV) e il Championship inglese.

La settimana successiva, tra il 9 e l’11 agosto, scatterà invece la Ligue 1 francese. Tutti a caccia del PSG di Kylian Mbappé, reduce da due trionfi consecutivi e da sei nelle ultime sette stagioni, che parte coi favori del pronostico.

Nel weekend centrale di agosto, a partire da venerdì 16 agosto, il palcoscenico sarà riservato alla Liga, dove si preannuncia una sfida a tre tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, dopo i grandi movimenti di mercato che le hanno coinvolte.

Tra il 23 e il 24 agosto, infine, terminerà l’attesa per l’inizio della Serie A TIM e della Serie BKT, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN. La Juventus, reduce da otto scudetti consecutivi, è la squadra da battere, ma le principali rivali per il titolo sono più agguerrite che mai.

Sempre a fine mese sui canali Eurosport spazio al terzo Grande Giro della stagione del ciclismo, la Vuelta di Spagna, dal 24 agosto, e all’ultimo Slam di tennis nel 2019, gli US Open, in diretta da Flushing Meadows, New York, dal 26 agosto.