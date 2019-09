Dazn, il programma del weekend: spicca Milan-Inter

Un altro weekend ricco di sport è in arrivo su Dazn. Tra tutti gli eventi spicca il derby tra Milan e Inter. Ecco il programma

Su Dazn è in arrivo un altro weekend ricco di sport. Tra tutti gli eventi spicca il derby tra Milan e Inter, con ospiti illustri come Stankovic e Tassotti, ma non mancano anche altre gare, come Sassuolo-Spal e Lecce-Napoli.

Dazn trasmetterà inoltre tutti gli incontri della quarta giornata di Serie B e alcuni match internazionali come Atletico Madrid-Celta Vigo, Granada-Barcellona, Siviglia-Real Madrid e Lione-Psg.