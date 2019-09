De Bruyne svela il suo futuro: «Ho chiesto a Kompany di tenermi un posto»

De Bruyne svela il suo futuro: il fantasista del Manchester City vorrebbe giocare di nuovo insieme a Vincent Kompany

Kevin De Bruyne non si nasconde svela il club in cui vorrebbe giocare dopo il Manchester City. Ecco le sue parole al Sun:

«Kompany? Spero che la sua carriera sia fantastica all’Anderlecht come lo è stata al City. Gli ho detto di tenermi un posto nella sua squadra, che sia tra un anno o sette anni, quando avrò finito qui. Fosse per me, la mia prossima destinazione sarebbe già certa».