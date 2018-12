De Ceglie rifiuta Pisa, Ternana e Brescia. E’ fuori rosa con la Juventus

Paolo De Ceglie ha rifiutato il trasferimento in Serie B: la Juventus lo voleva cedere, il giocatore è fuori squadra e in scadenza di contratto

Paolo De Ceglie non ha accettato il trasferimento in Serie B. Su di lui c’era l’interesse di diverse squadre come Brescia, Pisa e Ternana. Il terzino di proprietà della Juventus, fuori squadra da inizio stagione, ha preferito così continuare a non giocare rimanendo a Torino. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. La società bianconera, come riportato da gazzetta, è rimasta irritata e non poco dai rifiuti del giocatore, ormai fuori dai piani della squadra.