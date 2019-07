De Jong: «Legame tra Barcellona e Olanda? Merito di Cruyff»

Feeling storico tra il Barcellona e i giocatori dei Paesi Bassi: secondo De Jong l’influenza di Cruyff è stata decisiva

Secondo Frenkie De Jong, Cruyff rappresenta il primo denominatore comune tra il calcio olandese e il Barcellona.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista ormai ex Ajax nell’intervista riportata da Gazzetta.it: «Barcellona Oranje? Credo sia così per Cruyff, ha cambiato questo club avendo una grande influenza sul Barça. Per questo il legame tra Olanda e Barcellona è così positivo».