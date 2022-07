De Jong, parla Xavi: «Non so se resterà al Barcellona». Così il tecnico sul centrocampista olandese

Xavi ha parlato così del futuro di Frankie de Jong, secondo molti in uscita dal Barcellona.

Le parole del tecnico blaugrana: «Non so se rimarrà con noi. Non gli ho mai mandato alcun messaggio. C’è ancora tempo e possono succedere molte cose. Il fatto che abbia giocato come difensore centrale nelle altre partita non era un segnale di addio».