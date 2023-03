De Ketelaere: «Primi mesi deludenti, ma non mi pento del Milan»

Charles De Ketelaere ha parlato dei primi mesi della sua esperienza in rossonero: le dichiarazioni del belga

Intervistato dai microfoni Het Laatste Nieuws, Charles De Ketelaere ha parlato dei suoi primi mesi al Milan e non solo.

NAZIONALE E MILAN – «Pausa dal Milan? Tedesco ha ragione, ne avevo bisogno, ma questo non vuol dire che non mi piaccia stare al Milan. La convocazione mi ha fatto piacere, voglio mettermi in mostra giocando anche in nazionale, dato che per me il Mondiale è stato una delusione, con oli 15 minuti giocati»

DELUSIONE MILAN – «I primi mesi sono stati al di sotto delle aspettative, ma questo non vuol dire che me ne penta. I motivi di queste difficoltà? Diversi, che sia riguardano sia il campo sia fuori dal campo. Inizio positivo con l’assist a Bologna? Sì, ma il mio livello è rimasto sempre meglio, io giudico le mie prestazione in una maniera diversa delle persone o la stampa».

