De Laurentiis contro Sarri: «Mai creduto al suo amore per Napoli. Gli auguro di….»

Aurelio De Laurentiis ha lanciato altri dardi avvelenati contro Maurizio Sarri: «Spero che vinca le stesse cose che ha vinto a Napoli»

Dopo la presentazione di Sarri come nuovo allenatore della Juve, Aurelio De Laurentiis lo aveva attaccato pubblicamente sul suo modo di stare in campo e rapportarsi con i giocatori. Oggi il numero uno azzurro rincara ulteriormente la dose sulle pagine del Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni.

TRADITORE – «Sono per la libertà, quindi rispetto la sua scelta. Ognuno fa quel che vuole ma si assume la responsabilità. Non ho mai creduto all’amore assoluto di Sarri e il tempo mi ha dato ragione. Ripeto spesso che sono per la monogamia, credo nel matrimonio e del resto sono a Napoli da 15 anni, nonostante una parte della tifoseria abbia provato ad ostacolarmi. I litigi ci stanno, l’importante è restare fedeli alla causa e all’amore per i colori azzurri. La mia fu un scelta di cuore e resta tale».

EUROPA LEAGUE – «Europa League dedicata al Napoli? Sarri è intelligente e furbo, abituato a lavorare per se stesso. Poi ci sono lo stile e l’eleganza… Ancelotti? Sarri è uomo da stadio, da curva. Fa di tutto per piacere ai tifosi; Ancelotti è aziendalista, una persona di mondo con cui è piacevole confrontarsi su tante cose oltre il calcio».

ANCELOTTI – «Maurizio avrà bisogno di tempo, l’ambiente dovrà concederglielo. Sarà però divertente quando Ancelotti lo batterà sul campo»