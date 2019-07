De Ligt, ecco la maglia numero 4: i suoi precedessori alla Juve, tra chi ha scritto la storia e chi non ha lasciato il segno

De Ligt è un nuovo giocatore della Juve, ora c’è anche un comunicato ufficiale a testimoniarlo. E vestirà la maglia numero 4. Una casacca dalla lunga storia, che in bianconero è stata indossata da giocatori che hanno scritto la storia così come da meteore di passaggio.

Gli ultimi a vestirla sono stati Benatia e Caceres, ma in passato l’hanno resa gloriosa campioni del calibro di Montero e di Vieira. Meno, a conferma del discorso precedente, un elemento come Felipe Melo. La numero 4 è stata indossata da rocciosi difensori come Carrera, ma anche da instancabili faticatori della mediana: su tutti Furino e Bonini. Ce n’è, insomma, per tutti i gusti.