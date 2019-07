De Ligt ed i suoi fratelli: i difensori sono i nuovi bomber del mercato, costano caro e fanno vincere le partite

Primo non prenderle. Il pensiero dominante nel calcio di oggi in campo, e di conseguenza anche fuori. Quindi sul mercato, dove tutte le grandi si stanno adoperando per rinforzare la difesa.

Con i centrali che sono diventati i veri pezzi pregiati del mercato, come da tadizione lo erano i bomber. Questa mattina le visite alla Juve di De Ligt, costato per l’appunto 75 milioni di euro, sulla scia dei colpi Godin e Manolas.