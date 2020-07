De Ligt, ex match analyst Ajax: «Juve? Il club migliore per crescere»

Intervistato da Mundo Deportivo, l’ex match analyst dell’Ajax ha commentato la scelta di De Ligt di giocare nella Juventus

Michele Santoni, ex match analyst dell’Ajax ed attuale vice-allenatore dell’ADO Den Haag, si è così espresso sul trasferimento di De Ligt alla Juventus anziché al Barcellona:

«La Juventus è il club migliore per la sua crescita. Nel Barcellona avrebbe difeso ancora a uomo e non sarebbe migliorato. Diciamo che De Ligt avrebbe migliorato il Barça, ma non viceversa. Alla Juve Matthijs sta imparando invece a difendere in un modo del tutto nuovo, si è trasformato in un difensore totale».