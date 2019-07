De Ligt Juve, ora è ufficiale: trasferimento dall’Ajax e contratto del difensore olandese, ecco tutte le cifre

De Ligt alla Juve: è fatta. O meglio, era già fatta: martedì sera lo sbarco a Torino, ieri mattina le visite al J Medical. Ma ora c’è anche il comunicato ufficiale a mettere tutto – è proprio il caso di dirlo – nero su bianco.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024.”