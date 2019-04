Affondo decisivo del Barcellona per Matthijs de Ligt: secondo Sport i catalani negli ultimi giorni sarebbero quasi riusciti a strappare il difensore dell’Ajax alla Juventus

Dalla Spagna arrivano brutte notizie per la Juventus: Matthijs de Ligt sarebbe ormai praticamente ad un passo dal Barcellona. A scriverlo Sport, quotidiano molto vicino alle vicende dei catalani, secondo cui negli ultimi giorni ci sarebbero stati enormi progressi da parte della dirigenza blaugrana nei confronti dell’Ajax per il giovane difensore olandese: i Lancieri avrebbero in pratica accettato l’offerta del Barcellona (70 milioni di euro almeno?), mettendo il giocatore nella condizione di scegliere se dire di sì o no alla proposta ricevuta. Difficilmente la risposta di de Ligt dovrebbe essere negativa, anche perché – scrive il giornale spagnolo – al momento all’orizzonte per lui non si vedono altre offerte concrete.

Nello specifico il Bayern Monaco, in trattative con l’Ajax da settimane, avrebbe preferito virare su Hakim Ziyech, tralasciando dunque de Ligt, mentre l’incontro tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il dirigente del club olandese Edwin van der Sar (ex portiere bianconero) non avrebbe fruttato i risultati sperati. Da qui la contromossa del Barcellona, che vorrebbe confermare addirittura l’acquisto del difensore (che recentemente aveva aperto alla Juve) prima dell’inizio dei quarti di finale di Champions League, non lasciando così possibilità alcuna ai bianconeri di affondare il colpo in previsione della partita di Amsterdam del 10 aprile.