De Ligt-Juventus, incontro galeotto: vertice Agnelli-van der Sar

Calciomercato Juventus, fari puntati su De Ligt dell’Ajax per il reparto arretrato: vertice tra Andrea Agnelli e van der Sar

Matthijs de Ligt, la Juventus c’è e fa sul serio per il talentuoso centrale di proprietà Ajax. 19enne dalle belle speranze, l’olandese ha vinto il premio Golden Boy e la cerimonia di Torino ha avuto risvolti di mercato secondo quanto riporta Tuttosport. Il quotidiano riporta di un vertice tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e il direttore tecnico del club di Eredivisie, nonché ex calciatore juventino, Edwin van der Sar. Un summit per sondare il terreno per il centrale difensivo, senza dimenticare l’obiettivo biancorosso Moise Kean: attesi aggiornamenti…