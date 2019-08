De Ligt tocca a te: 75 milioni per non far rimpiangere Chiellini

Matthijs de Ligt avrà la responsabilità più grande: non far rimpiangere Chiellini. Accanto a lui Bonucci che sarà capitano

L’infortunio di Chiellini ha scosso il mondo bianconero, che quasi all’improvviso si è visto privato della leadership e del carisma del capitano juventino. Ora il peso e la responsabilità della difesa della Juve grava sulle spalle di Matthijs de Ligt.

L’olandese non è certo tipo che si lascia intimidire facilmente (d’altronde indossava a 18 la fascia da capitano al braccio) ma insieme a Bonucci avrà il compito di non far rimpiangere Chiellini. Una responsabilità mica da ridere.