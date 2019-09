De Roon sfotte la UEFA: «Potevate scegliere un’immagine migliore» – FOTO

Marten De Roon ha ironizzato sul suo profilo twitter, la scelta della foto da parte della Uefa per presentare l’Atalanta in Champions

L’Atalanta si appresta a debuttare in Champions League e con lei anche Marten De Roon che alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria ha avuto tempo di ironizzare via social con la UEFA.

Per il centrocampista olandese della Dea infatti, la foto prescelta dalla Uefa per presentare il match, che lo ritrae esultante insieme al bomber colombiano Duvan Zapata non gli piace per via dell’espressione della sua faccia: «Finalmente gioco in Champions League e questa è la foto che mettono»