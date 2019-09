De Rossi niente Clasico: out per infortunio

Daniele De Rossi non prenderà parte al match tra Boca Juniors e San Lorenzo a causa di un infortunio

Niente Clasico per Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, oggi in forze al Boca Juniors, domani non scenderà in campo nella super sfida contro il San Lorenzo. Il centrocampista infatti ha subito un infortunio durante la sessione di allenamento.

Sovraccarico muscolare al tendine del ginocchio destro la diagnosi che ha portato allo stop. Per questo motivo il tecnico del Boca ha deciso di escluderlo dall’elenco dei convocati.