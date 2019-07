De Rossi Boca Juniors, slitta lo sbarco dell’ex capitano della Roma in Argentina: ecco svelato il motivo

Slitta lo sbarco in Argentina di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, infatti, verrà fatto atterrare a Buenos Aires nella mattinata di giovedì e non mercoledì come sembrava in un primo momento.

La scelta è stata operata dai dirigente del Boca Juniors. Preoccupati che l’arrivo del giocatore potesse distrarre l’ambiente dalla sfida di Copa Libertadores con l’Atletico Paranaense.