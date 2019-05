De Rossi, il comunicato della Curva Sud in vista di Roma-Parma – FOTO

La Curva Sud della Roma ha pubblicato un comunicato relativo all’addio di Daniele De Rossi contro il Parma – FOTO

Dai vari gruppi della Curva Sud è stato pubblicato un comunicato relativo all’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia della Roma.

Ecco le parole espresse per la partita contro il Parma: «Per Daniele, per rendere onore ad uno dei figli di Roma, ad uno di noi. Innanzitutto, il segnale per l’inizio della coreografia sarà dato da un bandierone che sventolerà nella parte bassa della Curva all’ingresso delle squadre in campo. Infine, ma non per ordine di importanza, vi chiediamo di dare tutto a livello di tifo per 90 minuti».