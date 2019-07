De Rossi, ma non solo: le bandiere che hanno scelto un altro continente al passo d’addio con il proprio club

De Rossi saluta la Roma e, per non rischiare di incrociare i giallorossi nel corso di una carriera che non considera ancora finita, vola in Argentina. Dove ad attenderlo c’è il Boca Juniors dell’ex compagno di squadra Burdisso.

Non un caso unico, quello di DDR. Anzi. Anche Hamsik lasciato Napoli ha preferito la Cina ai massimi campionati europei, prima di lui Del Piero era passato direttamente dalla Juve all’Australia. Come Gerrard: dopo il Liverpool, ecco gli Stati Uniti.