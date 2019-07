De Rossi, parla pres. Angelici: «Ecco perché l’ho voluto al Boca»

De Rossi, parla il presidente Angelici: «Ecco perché l’ho voluto al Boca Juniors.»

Ecco le parole di Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ora proprietario del talento italiano ex Roma Daniele De Rossi. A Radio Radio ha rivelato: «De Rossi? L’ho voluto per due motivi: si è sempre espresso bene verso il Boca e Burdisso mi ha parlato di lui e di cosa rappresenta. La nostra società è stata fondata da giovani italiani di Genova».

Poi continua: «I due tipi di calcio sono totalmente diversi, soprattutto per la velocità. Per Daniele qui sarà una sfida importante da giocatore in un altro paese, come un tempo facevano i migranti andando incontro ad una terra sconosciuta. La gerarchia a volte supera la gioventù, penso che sarà un trionfatore».