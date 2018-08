De Rossi durante Torino-Roma ha indossato una fascia personalizzata diversa da quella imposta dalla Lega. Si prospetta una multa per i giallorossi

A partire da questa stagione la Lega di Serie A ha imposto a tutti i capitani di indossare la stessa tipologia di fascia sul braccio come avviene ad esempio in Premier League. Non sono quindi previsti loghi, scritte o altri aspetti di personalizzazione. Durante la sfida tra Roma e Torino in molti hanno notato che Daniele De Rossi, al contrario del suo omologo in granata Andrea Belotti, ha scelto una semplice fascia rossa legata sul braccio sinistro, decisamente differente rispetto a quella bianca con la scritta “capitano” in blu inviata dalla Lega a tutti i club della massima serie. La cosa ha suscitato un certo dissenso sui social network e potrebbe causare ai giallorossi una sanzione economica.

La Roma afferma che la scelta di De Rossi, che è attualmente il giocatore ancora in attività con il più alto numero di presenze in Serie A, sia stata del tutto personale e non sono previsti provvedimenti interni. Per quanto riguarda la Lega, invece, pare stia vagliando l’ipotesi di una multa nei confronti del club giallorosso.