De Rossi si presenta al Boca: «Potevo andare a rilassarmi, invece…»

De Rossi, si presenta da giocatore del Boca: «Ho vissuto in un ambiente di matti 20 anni, potevo andare a rilassarmi e invece…»

Daniele De Rossi sta vivendo i suoi primi giorni da giocatore del Boca Junior. Il centrocampista, che ha scelto (ovviamente) la maglia numero 16, si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole:

«Ho vissuto 20 anni un ambiente di matti, che vivono il calcio 24 ore al giorno. Potevo andare in un posto per rilassarmi un po’, sempre con serenità. Ho scelto qui che vivrò con più pressione e dove la gente è ancora più matta per il calcio. Comunque andrà la stagione, la scelta mi farà migliorare come persona e la mia famiglia. Il mio obiettivo è dare quello che potevo dare alla Roma: non faccio rovesciate come Messi o Maradona, ma quando sarò in forma potrò dare molto ai compagni».