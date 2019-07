De Rossi, tentativo in extremis della Fiorentina: la scelta del giocatore

Daniele De Rossi sembra proiettato verso il Boca Junior, ma questa mattina la Fiorentina ha fatto un’offerta in extremis al giocatore

La Fiorentina c’ha provato fino all’ultimo per Daniele De Rossi. Come spiega Alfredo Pedullà, il club viola ha provato, fino a questa mattina, a convincere il giocatore. La squadra di Commisso ha proposto all’ex capitano giallorosso un contratto biennale, che però il giocatore sembra non aver intenzione di accettare.

Il centrocampista sembra infatti intenzionato ad accettare l’offerta del Boca Junior, in pressing su di lui.