De Siervo: «Supercoppa in Arabia? Ottimi risultati di ascolto»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a parlato a Radio 24 degli ascolti della Supercoppa giocata in Arabia. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il bilancio della Supercoppa Italiana a 4 squadre è ottimo. Come tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma in realtà già alla prima edizione a 4 squadre abbiamo ottenuto ottimi risultati di ascolto, sia in semifinale, con partite che hanno superato le aspettative, ma soprattutto la sfida Napoli-Inter, che ha battuto in termini di ascolti la finale dello scorso anno, Inter-Milan, che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un’audience maggiore.

La prima gara disputata ha avuto qualche difficoltà organizzativa dovuta alla sovrabbondanza di eventi organizzati a Riyadh solo nel mese di gennaio, con la Formula E, la Supercoppa Spagnola, la Supercoppa Italiana, la partita Messi-Ronaldo. Questa formula della “final four” ci ha consentito di presentare 4 squadre, 4 città , 4 brand, 4 sistemi di gioco diversi. Solo giocando all’estero nei nuovi mercati e soprattutto andando incontro ai nuovi tifosi riusciremo a far crescere la Serie A».