De Vrij dopo Inter-Sassuolo: «Handanovic ci ha salvati. Se arrivasse Godin…»

Dai salvataggi di Handanovic ai rumors di mercato su Godin, il difensore dell’Inter De Vrij parla dopo lo 0-0 col Sassuolo

Serata negativa per l’Inter che non va oltre lo 0-0 in casa col Sassuolo. Spalletti può comunque sorridere per la tenuta difensiva dei suoi, i nerazzurri continuano a non concedere gol tra le mura amiche. Tra i segreti del muro nerazzurro le prestazioni di Stefan De Vrij, anche oggi in positivo contro il Sassuolo di De Zerbi. L’olandese ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita: «Il Sassuolo è stato bravo ma siamo delusi dal pareggio perché l’Inter vuole sempre vincere. Ma è merito anche loro, si son difesi bene e uscivano alla grande palla al piede, hanno dimostrato di essere una buona squadra. Noi non siamo riusciti a concretizzare le occasioni da gol».

Prosegue De Vrij dopo lo 0-0 odierno: «Non è stata una partita facile, ma siamo stati contenti quantomeno di non aver subito gol. Secondo me siamo migliorati rispetto al girone di andata e si vede. C’è ancora tanta strada da fare. Rumors su Godin? Non so se è già ufficiale, ma se dovesse arrivare ci darebbe una grande mano. E’ un bel segnale che arrivino i più forti». Queste le altre dichiarazioni rilasciate a Inter Tv: «C’è mancata cattiveria sotto porta ma abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato il gol, non siamo riusciti a farlo. Abbiamo anche subito alcune occasioni, dobbiamo dare merito ad Handanovic che ci ha salvato un paio di volte».