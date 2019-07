De Vrij suona la carica: «Scudetto? Diamo il massimo e vediamo»

Stefan De Vrij ha parlato sulle pagine di Tuttosport della stagione ormai ai nastri di partenza. Le parole del centrale olandese

Stefan De Vrij ha iniziato la sua seconda stagione con la maglia dell’Inter e al pari dei suoi compagni sta sudando e faticando sotto gli ordini di Conte e Pintus a Lugano. Intervistato da Tuttosport il centrale olandese ha spiegato quali sono i suoi obiettivi stagionali.

SCUDETTO – «Sono appena tre giorni che lavoriamo e lo stiamo facendo alla grande. Noi daremo il massimo, poi si vedrà. Non dobbiamo pensare agli altri, ma a noi stessi: vogliamo fare un grande salto in avanti, migliorare e crescere con l’obiettivo di fare il massimo in questa stagione. Conte e Marotta sono molto professionali, si vede che hanno esperienza e sanno come arrivare a certi risultati»

DIFESA A 3 – «E’ indifferente: basta che i concetti siano chiari e che si lavori di squadra»

TIFOSI – «Anche l’anno scorso siamo stati i primi in Italia e quinti in Europa: a San Siro c’è un’atmosfera bellissima. E’ un piacere giocarci. Daremo il massimo e, come ha detto Conte, usciremo dal campo dopo ogni partita con la maglia sudata. È la cosa più importante che possiamo fare»