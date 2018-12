De Zerbi: «Palermo, devi osare di più» | Rai Sport

Allo Stadio Adriatico di Pescara il Crotone ha affrontato il Palermo: le parole di Roberto De Zerbi, allenatore dei rosanero, alla fine della quarta giornata di Serie A

Roberto De Zerbi è pronto al vero e proprio esordio in Serie A. Nella scorsa giornata (sconfitta del Palermo in casa col Napoli) è stato sostituito da Davide Possanzini ma oggi era in panchina all’Adriatico di Pescara. Crotone – Palermo era valida per la quarta giornata di campionato e l’allenatore dei rosanero l’ha analizzata in zona mista.

CROTONE VS. PALERMO: PARLA DE ZERBI – «Nel primo tempo il Palermo è stato timido ma il gol preso ci ha sbloccato e fatto andare oltre. Chiedo di osare qualcosa in più, se le partite non si giocano allora rimane il rammarico. Ci difenderemo in molte partite ma dovremo essere bravi a far male. Diamanti? Ancora non ha la condizione ottimale ma può giocare ovunque, lo preferisco quando parte da destra» è quanto ha detto l’allenatore dei siciliani ai microfoni di Rai Sport alla fine della partita tra Crotone e Palermo.