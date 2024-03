De Zerbi, il vice: «Serie A? Ecco dove andrà il prossimo anno»

De Zerbi, il vice rivela un possibile interesse per un ritorno in Italia da parte dell’ex calciatore del Brescia. Ecco le ultime

Il vice allenatore del Brighton, Andrea Maldera, braccio destro di Roberto De Zerbi, ha analizzato a Radio Kiss Kiss Napoli il possibile futuro del tecnico: tra Milan e ritorno in Serie A.

PAROLE – «È innamorato dell’Italia, è il suo Paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Non lo so, ma perché dire di no a una piazza come Napoli?».