De Zerbi riabbraccia lo Shakhtar: «Avevo promesso ai ragazzi di non abbandonarli». Il tecnico allenerà la squadra a Istanbul

Promessa mantenuta, Roberto De Zerbi domani sarà a Istanbul per riabbracciare lo Shakhtar Donetsk e iniziare a preparareuna serie di amichevoli di beneficenza a favore delle vittime della guerra in Ucraina.

Queste le sue parole riportate dall’ANSA: «Vogliamo riabbracciare i nostri ragazzi: avevo promesso loro che avremmo fatto qualcosa per aiutarli se avessimo potuto. Per me è importante portarli fuori da là a fare quello che sanno e quella che è la loro vita. Lo facciamo solo per i giocatori e per i dipendenti».