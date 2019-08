Debrecen-Torino, Baselli lascia il campo per un problema muscolare

Daniele Baselli ha lasciato il campo nella gara tra Debrecen e Torino per un problema muscolare. Le ultime sul giocatore granata

Ottimo impatto alla gara per il Torino contro il Debrecen. Nonostante il 3-0 dell’andata, i granata sono scesi in campo in Ungheria con un solo obiettivo: vincere. E infatti, già dopo 35 minuti, la squadra di Walter Mazzari conduceva 2-0. Piccola nota stonata Baselli.

Il centrocampista ha lasciato il campo al 44′ per un problema muscolare: il giocatore è uscito toccandosi la coscia sinistra. Al suo posto Rincon.