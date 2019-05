Alessandro Del Piero protagonista a ‘Ballando con le stelle’: ecco la sua prova da ballerino con la bella Maria Ermachkova

Dopo Osvaldo, protagonista dell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’, un altro ex calciatore si cimenta nel ballo. E’ Alessando Del Piero, che, nello spazio ‘Ballerino per una notte’ del noto programma tv di Rai 1, si è esibito in una prova con la bella ballerina russa Maria Ermachkova. La sue esibizione, durata poco più di un minuto, lo ha visto ballare con una certa disinvoltura accanto all’insegnate russa sulle note della canzone swing ‘If Don’t Mean a Thing’. Ecco la prova dell’ex giocatore della Juventus e Campione del Mondo con la Nazionale italiana: