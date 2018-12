Del Piero e la magia in Monaco-Juventus: i tifosi bianconeri sognano il replay – VIDEO

Monaco-Juventus, i tifosi bianconeri sognano un bis della semifinale del ’98 con Alessandro De Piero assoluto protagonista

L’urna di Nyon ha nuovamente voluto l’accoppiamento tra Juventus e Monaco, un incrocio già visto più volte nel corso della storia della Champions League. Il ricordo più fresco è quello di due stagioni fa quanto nei quarti di finale i bianconeri si imposero sui monegaschi per 1 a 0 allo Stadium e pareggiarono poi 0 a 0 in trasferta ottenendo così il pass per la fase successiva. I meno giovani però ricorderanno certamente anche lo scontro in semifinale del 1998 quando al Delle Alpi la vecchia Signora vinse 4 a 1 contro i ragazzi del Principato e soprattutto ricorderanno la tripletta di Alessandro Del Piero. Pinturicchio non si limitò a quella serata di grazia, ma anche al ritorno fu decisivo con una bomba al volo che infranse le residue chance di rimonta degli avversari, nonostante la corsa a inseguimento di Willy Sagnol per cercare di recuperare tempo. La perla dell’ex attaccante ancora oggi è rimasta negli occhi di tutti i tifosi della Juventus e degli amanti del calcio in generale. In quel occasione nonostante la sconfitta per 3 a 2 in trasferta, a spuntarla furono i ragazzi di Lippi. La speranza dei tifosi è quella di vedere replicato un gesto come quello di Del Piero da una delle attuali stelle del club: Dybala e Higuain su tutti. La Joya e il Pipita come Pinturicchio per portare la Juventus nuovamente in finale, ecco il sogno a tinte bianconere.