Alessandro Del Piero scrive a Marchisio nel giorno del suo addio al calcio giocato. L’emozionante messaggio dell’ex capitano della Juve

Marchisio ha ricevuto tanti pensieri. Uno dei messaggi più speciali è quello di Alex Del Piero, che su Instagram ha scritto un pensiero per il Principino. Nel giorno dell’annuncio del suo addio al calcio giocato ha ricevuto tanti pensieri. Uno dei messaggi più speciali è quello di, che su Instagram ha scritto un pensiero per il Principino.

«È stato bello veder crescere quel bambino e condividere con lui un bel pezzo di strada, con la maglia della nostra vita. In bocca al lupo per il tuo futuro Claudio! Ale» ha scritto l’ex capitano bianconero.