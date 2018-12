La storia d’amore tra Alessandro Del Piero e sua moglie Sonia, stando al gossip, sarebbe ormai terminata

Dopo Gianluigi Buffon, anche Alessandro Del Piero. La maledizione dei capitani della Juventus sembra non trovare fine. Se Gigi ha lasciato Alena Seredova da tempo, per legarsi ad Ilaria D’Amico, anche per l’ex numero 10 bianconero le cose in amore sembrano essere piuttosto burrascose. Una delle coppie storiche del nostro calcio, dopo 19 anni insieme e 3 figli nati da questo amore, sembra essere “scoppiata”. Almeno stando alla rivista Chi.

La famiglia Del Piero risiede a Los Angeles, ma quando torna in Italia Alex va a Milano e Sonia in quel di Torino. Un altro indizio della crisi arriva dai social network dei due, dove mancano da un po’ foto di coppia. Stando alla rivista, appunto, i due si trascinerebbero incomprensioni da tempo e la situazione sarebbe tutt’altro che rosea. Ed effettivamente tutto ciò sembra andare avanti dal 2016, a quasi 2 anni fa infatti risale l’ultimo red carpet insieme in occasione dell’American Cinemateque Awards Gala in quel di Los Angelese. Paradossale come nel 2006 fosse proprio Sonia Amoruso la leader delle wags azzurre al Mondiale di Germania e 10 anni dopo abbia smesso di tifare per il suo Alex.