Demiral Juve, affare concluso: il difensore sarà bianconero

Tutto fatto per l’affare che porterà Demiral alla Juve, nonostante l’inserimento dell’Atletico Madrid: le cifre dell’accordo tra Juventus e Sassuolo

Nonostante l’inserimento dell’Atletico Madrid nelle ultime ore, che sembrava poter mettere a rischio la buona riuscita dell’affare, Demiral sarà un giocatore della Juve.

Come riporta Sky Sport, il giocatore arriverà in bianconero per 15 milioni di euro. Nonostante i Colchoneros ne avessero offerti 20, la società torinese aveva un accordo di massima con il Sassuolo, che ha voluto rispettare la parola. Il difensore dovrebbe rimanere in bianconero, senza essere mandato in prestito altrove.