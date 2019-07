Demiral, pressing del Milan: le intenzioni della Juve

Merih Demiral, difensore acquistato dalla Juventus proveniente dal Sassuolo, è finito nel mirino del Milan. Il turco piace molto al club rossonero, che sta provando ad intavolare una trattativa con la società bianconera. Il giocatore piace, in particolare, a Giampaolo.

Al momento la Juve resiste, avendo intenzione di tenere il giocatore. Per il turco esiste una clausola che riconosce al Sassuolo una percentuale in caso di rivendita nei primi due anni.

