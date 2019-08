Depay Milan: contatti con il Lione, Aulas spara alto

Il Milan avrebbe puntato il mirino su Memphis Depay, attaccante di proprietà dell’Olympique Lione. Le ultime

Milan alla costante e affannosa ricerca di un colpo in attacco. Non decolla la trattativa per Angel Correa, spuntano le alternative. Vi abbiamo parlato di De Paul ma l’argentino dell’Udinese non è l’unico nome cerchiato in rosso sul taccuino di Maldini e Boban.

Secondo Tuttosport, il Milan starebbe pensando anche a un vecchio pallino: Memphis Depay del Lione. L’olandese ha una valutazione superiore ai 40 milioni di euro. Affare difficile. Non trova conferme la pista che porta a Mariano Diaz del Real Madrid.