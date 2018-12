Derby in casa Bonucci: il figlio Lorenzo gioca contro la Juve – FOTO

A una settimana dal derby della Mole, c’è chi la stracittadina torinese l’ha già giocata: si tratta del figlio di Bonucci, Lorenzo

Tra una settimana Juve e Toro si sfideranno per la classica stra cittadina torinese. L’appuntamento è fissato per sabato sera alle 20.45. Ma c’è chi, seppure in famiglia, il derby l’ha già giocato. Si tratta di Lorenzo Bonucci, primogenito del difensore bianconero che oggi pomeriggio ha assistito a un altro Torino-Juventus, quello della categoria Piccoli Amici.

Nelle vesti di padre e spettattore, il centrale ha visto il figlio Lorenzo, tifoso granata e fan sfegatato di Belotti, giocare con la maglia del Toro contro i pari età bianconeri. Bonucci ha poi postato un breve video sul suo profilo Instagram con allegato un messaggio di distensione dopo gli episodi di violenza degli ultimi giorni.