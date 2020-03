La vittoria dell’Inter nel derby di Milano – 5 marzo 2000 – VIDEO

Il 5 marzo 2000 l’Inter conquista il derby della Madonnina con una gara di grande spessore contro i rivali rossoneri del Milan

Per le milanesi quella del 1999-2000 non fu una stagione avvincente. Le due squadre navigarono fra il terzo e il quinto posto in classifica assieme alla Roma. Furono Lazio e Juventus a contendersi le prime due piazze e lo Scudetto. I biancocelesti conquistarono poi all’ultima giornata il titolo di Campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia. Eppure, quello del 5 marzo 2000, fu un bel derby della Madonnina, che vide l’Inter di Marcello Lippi vincere e meritare ampiamente i 3 punti sul Milan di Alberto Zaccheroni. I nerazzurri vinsero trascinati da un Recoba che, pur non segnando, fu una costante spina nel fianco per la difesa avversaria.

Il Milan soffrì già sul finale del primo tempo: una corta respinta di Abbiati venne raccolta da Di Biagio, che lanciò il Chino in area. L’uruguaiano mise in mezzo un comodo assist per il compagno Zamorano, che aprì così le marcature. Nella ripresa, il Milan stentò ad imbastire una reazione efficace contro i nerazzurri, che ne approfittarono per rendersi ancora pericolosi. Dopo aver sfiorato più volte la rete del raddoppio, arrivò il 2-0 firmato Di Biagio, grazie ad una conclusione potente dal limite dell’area al termine di una grande azione corale.

L’Inter continuò a pressare i rossoneri alla ricerca di un 3-0 ma al 90′ fu il Milan ad accorciare le distanze grazie al rigore trasformato da Shevchenko. Il tempo a disposizione per agguantare il pareggio non ci fu e Lippi conquistò così una vittoria contro il rivale Zaccheroni. Al termine della stagione, però, fu il Milan a conquistare la terza piazza dietro la Juventus seconda. L’Inter, invece si dovette accontentare di un quarto posto a 3 punti di distanza, che consentì comunque ai nerazzurri di approdare in Champions League.