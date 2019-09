Derby, Maldini: «Partita sempre importante. Per me il più bello fu quello di Champions»

Maldini, le parole del direttore sportivo rossonero

Manca sempre meno al derby della Madonnina che si giocherà in questo weekend tra Milan e Inter. Una gara sempre bella da giocare e anche da raccontare come ha fatto il dg rossonero Paolo Maldini tramite i canali ufficiali del club: «L’importanza di questo derby non supera l’importanza di vincere qualcosa al termine di questa stagione. In alcune città il derby è ancora più importante per le due squadre magari non sono arrivate ad obiettivi maggiori. Ho giocato una cinquantina di derby e tutti sono stati diversi uno dall’altro. I primi non giocati al 100% perchè la tensione a 16, 17, 18 anni si fa sentire ed è diverso da quando giochi a 35 o 36 anni. Le emozioni sono state tante ma credo che il più bello sia quello in semifinale di Champions League che poi ci fece arrivare in finale e vincere».

«La tifoseria del Milan è esigente ma da anche tanto calore, il tifo è stato sempre una parte importante nelle nostre vittorie. Giocare la partita e guardarla è diverso: quando la guardi da fuori l’impatto è più forte».