Derby, Milan e Inter unite contro il razzismo: l’iniziativa

Dopo i brutti episodi di Lukaku e Kessie Milan e Inter prendono nettamente posizione sul tema razzismo negli stadi

Non c’è e non ci deve essere spazio per il razzismo nello sport, negli stadi italiani, durante le partite di calcio. In queste prime tre giornate se ne è parlato tanto: dai cori per Lukaku a Cagliari a quelli rivolti a Kessie a Verona. Già ieri il club sardo, durante il match tra Cagliari e Genoa, ha distribuito dei volantini con impressi una bellissima poesia di Grazie Deledda. Oggi anche Milan e Inter in vista del derby non staranno a guardare.

Il match sarà infatti aperto dall’entrata in campo delle due squadre con uno striscione: “Derby Against Racism”. Il Milan ha anche annunciato la presenza di una task force interna per combattere il razzismo negli stadi italiani.